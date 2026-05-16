Pordenone l’ospedale perde l’ematologia | il rischio per il Santa Maria
L’ospedale di Pordenone ha deciso di trasferire il reparto di ematologia, lasciando i pazienti fragili senza un punto di riferimento stabile. La decisione ha suscitato preoccupazioni sui tempi e sulla qualità delle diagnosi, considerando la centralità di questa specialità nella cura di molte malattie del sangue. La politica locale non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali o dettagli sul processo di trasferimento, mantenendo un silenzio che alimenta dubbi tra cittadini e operatori sanitari.
? Punti chiave Come influirà il trasferimento dell'ematologia sulla diagnosi dei pazienti fragili?. Perché la politica locale mantiene il silenzio su questo smantellamento?. Quali rischi corre il Cro nel diventare un ospedale territoriale?. Come cambierà l'equilibrio tra i presidi sanitari di Pordenone e Aviano?.? In Breve Reparto gestisce oltre mille prime visite e tremila controlli annuali a Pordenone.. Trasferimento segue lo spostamento precedente di senologia e anatomia patologica.. L'assessore Riccardo Riccardi guida la riorganizzazione con autonomia dalla giunta Fedriga.. Il Cro di Aviano rischia di assorbire volumi d'attività quattro volte superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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