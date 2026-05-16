Pordenone l’ospedale perde l’ematologia | il rischio per il Santa Maria

L’ospedale di Pordenone ha deciso di trasferire il reparto di ematologia, lasciando i pazienti fragili senza un punto di riferimento stabile. La decisione ha suscitato preoccupazioni sui tempi e sulla qualità delle diagnosi, considerando la centralità di questa specialità nella cura di molte malattie del sangue. La politica locale non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali o dettagli sul processo di trasferimento, mantenendo un silenzio che alimenta dubbi tra cittadini e operatori sanitari.

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