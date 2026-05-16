Ponte alla Vittoria lavori sul tombino | corsia chiusa per tutta la giornata di domenica

Domani, domenica 17 maggio, sulla Ponte alla Vittoria verranno effettuati lavori di ripristino su un tombino dissestato all’altezza dell’incrocio con lungarno del Pignone. Per questa operazione, la corsia sarà chiusa per tutta la giornata, rendendo necessario l’intervento di manutenzione. La strada resterà interdetta al passaggio dei veicoli durante le operazioni di sistemazione. I lavori sono stati programmati per garantire la sicurezza e la stabilità dell’area interessata.

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Domani, domenica 17 maggio, scatteranno lavori di ripristino su Ponte alla Vittoria, all’altezza dell’incrocio con lungarno del Pignone, per la sistemazione di un tombino dissestato.Per consentire l’intervento sarà chiusa la corsia del ponte in direzione uscita città. Le operazioni, eseguite da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terza corsia, lavori nel fine settimana: autostrada chiusa. Ecco come cambia la viabilità tra Firenze Sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Fine settimana di cantieri sull’autostrada A1 Milano-Napoli dove verranno effettuati interventi di ampliamento per la terza... A #Firenze, domenica 17 maggio per lavori di ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all’incrocio con lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città a partire dalle 8 con conclusione lavori prevista per le ore 17. L x.com Firenze, lavori di ripristino di un tombino sul Ponte alla VittoriaLavori sul Ponte alla Vittoria a Firenze. È stato programmato per la giornata di domani, domenica 17 maggio, il ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all’incrocio con lungarno del ... 055firenze.it Ripristino di un tombino su Ponte alla VittoriaI principali lavori della settimana: reti elettriche in via delle Masse e della telefonia in via della Piazzuola ... nove.firenze.it