Nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di basket, Brescia si porta in testa alla classifica. La partita tra Virtus Bologna e Pallacanestro Cantù si svolgerà domani alle ore 20 nella città emiliana. La sfida tra le due squadre è molto attesa e si inserisce in un momento di grande confronto nella stagione. La giornata promette di offrire partite importanti per la corsa ai playoff.

La corsa alla vetta della LBA si infiamma in vista della chiusura della ventiseiesima giornata, con la sfida tra Virtus Bologna e Pallacanestro Cantù programmata per domani alle ore 20 nella capitale del basket emiliano. Il successo ottenuto dalla Pallacanestro Brescia sul campo della Reyer Venezia ha ribaltato le gerarchie, proiettando la squadra guidata da Matteo Cotelli in testa alla classifica e creando un distacco di quattro punti rispetto a Milano e Venezia, considerando che mancano ancora quattro incontri al termine del campionato. L’equilibrio della zona playoff e le sorti della salvezza. Il della classifica mostra una distribuzione di forze estremamente serrata, dove il Derthona ha già blindato il proprio posto nei playoff grazie al risultato prodotto dalla Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LBA, Brescia vola in vetta: Virtus e Cantù accendono la sfida

LBA: Brescia e Virtus al comando, Milano risale e scuote la vettaBrescia e Virtus guidano la LBA dopo la 25^ giornata, mentre Milano risale al terzo posto.

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