Pignoli si dimette da assessore dopo l' avviso di garanzia | Sono innocente e chiarirò tutto

Massimiliano Pignoli ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessore comunale dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale. La decisione è stata comunicata pubblicamente dall’ex assessore, che ha dichiarato di essere innocente e di voler chiarire la sua posizione. La notizia ha attirato l’attenzione sulla situazione giudiziaria di Pignoli, che si trova ora sotto indagine. La vicenda si lega a un procedimento in corso relativo a presunti illeciti durante le elezioni.

Massimiliano Pignoli ha deciso di rassegnare le dimissioni da assessore comunale dopo che nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale. La polizia giudiziaria aveva perquisito sia il suo ufficio in municipio che la casa.Al termine sono stati posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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