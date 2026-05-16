Piazza Veneto nuovo splendore | Pronta per gli eventi del palio

Lavori di rigenerazione urbana sono stati completati in Piazza Veneto, uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico di Fucecchio. I lavori, finanziati con fondi Pnrr, hanno riguardato una parte della piazza e sono stati conclusi di recente. La riqualificazione apre ora la strada agli eventi del palio, che si svolgeranno in questa zona. La piazza si presenta ora rinnovata e pronta ad accogliere manifestazioni e iniziative pubbliche.

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Un primo capitolo è completo. Si sono conclusi una parte dei lavori di rigenerazione urbana in Piazza Veneto, finanziati con fondi Pnrr e che hanno interessato uno dei luoghi simbolo del centro storico di Fucecchio. Gli interventi – viene spiegato – hanno previsto il restauro della pavimentazione della piazza e il recupero e la valorizzazione delle pietre esistenti, restituendo decoro, sicurezza e nuova vivibilità all’area. La fine di questa parte del cantiere consentirà di svolgere i consueti eventi legati al Palio in piazza Veneto, come il Palio in Gioco di domenica 17 maggio, l’attesissima presentazione del cencio di martedì 19 maggio e il corteggio storico della mattina del 24 maggio, che precede la carriera paliesca del pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Veneto, nuovo splendore: "Pronta per gli eventi del palio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekendVeneto Segreto propone nel weekend una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! SPECIALE PASQUA E PASQUETTA: SCOPRI IL VENETO CON...