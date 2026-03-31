Veneto segreto tutti gli eventi del weekend
Veneto Segreto propone nel weekend una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! SPECIALE PASQUA E PASQUETTA: SCOPRI IL VENETO CON NOI!DAL 3 AL 6 APRILE IL SEGRETO DELLE MASCHERE VENEZIANE: UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA TRADIZIONE – (VE)Vivi l'incanto di un'arte millenaria nel cuore pulsante di Venezia. Un viaggio sensoriale dietro le quinte della creazione dei volti della Serenissima, per scoprire come nasce la magia del Carnevale attraverso le mani dei maestri artigianiVENERDÌ 03 APRILE1° turno: 152° turno: 16PRENOTA ORA! VILLA CORDELLINA: TIEPOLO EXPERIENCE – (VI)Entra in un capolavoro del Settecento dove l'arte di Giambattista Tiepolo prende vita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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