Piano Casa 2026 | come pagare il notaio a metà prezzo per l' acquisto della casa

Il Piano Casa 2026 introduce una novità nel settore immobiliare attraverso un accordo tra il governo e il Consiglio Nazionale del Notariato. Tra le misure previste, vi è la riduzione del 50% delle tariffe notarili per determinati atti di compravendita immobiliare. Questa agevolazione riguarda specifici tipi di atti e mira a rendere più accessibile l’acquisto di una casa. La misura si inserisce nel quadro delle iniziative per favorire l’accesso al mercato immobiliare e ridurre i costi legati alle transazioni.

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Un’importante novità sta per condizionare il settore immobiliare nel nostro Paese: il nuovo Piano Casa 2026, grazie a un accordo di rilevanza sociale tra l’Esecutivo e il Consiglio Nazionale del Notariato, prevede infatti anche l’abbattimento dei compensi notarili per specifici atti immobiliari. Un modo, questo, per agevolare l'accesso alla proprietà abitativa anche alle fasce di cittadini economicamente più deboli, mediante una netta riduzione dei costi previsti nelle compravendite di case. Questa agevolazione prevede il taglio del 50% del costo da sostenere per la redazione dell’atto di compravendita, anche se limitatamente a precise categorie di edifici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piano Casa 2026: come pagare il notaio a metà prezzo per l'acquisto della casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Steps to Purchasing Your First Home – Step 3 Start House Hunting (With a Plan) Sullo stesso argomento Leggi anche: Acquisto casa: come risparmiare grazie al notaio Sfratto o acquisto a prezzo salato della casa: il grido d'aiuto delle famiglie del condominio “Il Borgo”Era stato il primo esperimento di social housing a Verona, ma ora i residenti si trovano davanti ad una scelta quasi impossibile, nonostante la... #Normative Piano Casa 2026, testo definitivo: attenzione alle novità sulla SCIA per iniziare i lavori #bonus #superbonus #condominio #edilizia #casa #sicurezza x.com Piano Casa 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le misurePubblicato in Gazzetta il Decreto con le misure per la realizzazione del cosiddetto Piano Casa. Ecco cosa prevede ... leggioggi.it Piano casa, tutte le nuove regole in vigore: bonus, garanzie sui mutui, novità su permessi edilizi e sfrattiIl rilancio dell'edilizia sociale passa per la trasformazione di vecchie caserme e scuole, con una corsia preferenziale per i nuclei numerosi e il rifinanziamento dei fondi per le morosità incolpevoli ... today.it