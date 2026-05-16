Petrucci brutto incidente a Most | frattura al coccige e stop in gara

Nel corso di una gara a Most, un pilota ha subito un grave incidente in curva 13. Durante la caduta, ha riportato una frattura al coccige e ha dovuto interrompere la partecipazione alla competizione. La dinamica dell’incidente e le condizioni esatte dei traumi alla schiena e all’anca sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto e lo stato di salute del pilota, che è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

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? Domande chiave Come si è verificata la dinamica della caduta alla curva 13?. Quali sono le reali conseguenze dei traumi subiti all'anca e alla schiena?. Perché l'incidente ha costretto gli organizzatori a esibire la bandiera rossa?. Quando potrà Petrucci riprendere le gare dopo la riabilitazione in ospedale?.? In Breve Traumi alla schiena, all'anca sinistra e alla mano del pilota BMW.. Esclusione dalle gare di domenica: Superpole Race e Gara 2.. Caduta avvenuta alla Curva 13 del circuito di Most in Repubblica Ceca.. Trasferimento dal centro medico del circuito all'ospedale cittadino di Most.. Il pilota ternano Danilo Petrucci ha subito una violenta caduta durante il primo giro della Gara 1 del Mondiale Superbike al circuito di Most, in Ceca, subendo una frattura al coccige. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrucci, brutto incidente a Most: frattura al coccige e stop in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SBK, brutto incidente poco dopo la partenza al Balaton Park: Miguel Oliveira è cosciente Sullo stesso argomento Brutto incidente per Danilo Petrucci: il pilota ternano sbalzato dalla moto, frattura al coccige e weekend finitoBrutto incidente per il pilota ternano Danilo Petrucci nel corso di Gara 1 del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. "Stop, stop, stop”, poi l’impatto e l'incidente mortale: gli audio chocIl terribile incidente avvenuto sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York, costato la vita al pilota e al copilota di un aereo Air Canada... Danilo Petrucci in ospedale dopo una spaventosa caduta in Superbike: catapultato via dalla motoDanilo Petrucci sbatte con violenza sull’asfalto dopo una caduta in Superbike. Il pilota italiano portato via in barella e poi subito in ospedale, ma fortunatamente era cosciente. Leggi le notizie pri ... fanpage.it Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleGara 1 di Most non dura nemmeno un giro per Danilo Petrucci, protagonista di una brutta caduta ad alta velocità in curva 13: bandiera rossa e nuova partenza per il resto della griglia, mentre il pilot ... sport.sky.it