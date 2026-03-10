Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza | giovane arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un giovane di 23 anni nella tarda serata di ieri. L’uomo era sotto i domiciliari in una comunità, ma è stato fermato mentre si trovava in un bar in piazza. L’arresto è stato effettuato dopo che i militari hanno verificato la sua presenza fuori dal luogo di detenzione.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione. L'allarme è scattato quando il personale di una comunità cittadina ha contattato la centrale operativa dell'Arma, segnalando l'allontanamento ingiustificato del giovane, che si trovava presso la struttura agli arresti domiciliari. Ricevuta la segnalazione, l'operatore ha immediatamente diramato le descrizioni del giovane a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio. Le ricerche si sono concluse poco dopo in Piazza del Popolo. Una pattuglia della sezione Radiomobile ha infatti notato il giovane seduto ai tavolini di un bar e, una volta fermato dai militari, avrebbe ammesso immediatamente di essersi allontanato dalla comunità senza alcuna autorizzazione.