Una recente scoperta suggerisce che un semplice prelievo di sangue potrebbe permettere di identificare il rischio di Alzheimer fino a 25 anni prima che si manifestino i primi sintomi. La ricerca si concentra sulla rilevazione di specifici biomarcatori nel sangue, aprendo nuove possibilità per la diagnosi precoce di questa malattia. I risultati sono stati presentati da un gruppo di scienziati impegnati nello studio delle potenzialità delle analisi sanguigne.

Un prelievo del sangue potrebbe un giorno rivelare, con decenni d’anticipo, il rischio di sviluppare l’ Alzheimer. Uno studio appena pubblicato su JAMA Network Open dall’Università della California di San Diego ha dimostrato che un marcatore biologico già presente nel sangue è in grado di segnalare un pericolo elevato di demenza fino a 25 anni prima della comparsa di qualsiasi sintomo visibile. La ricerca ha coinvolto oltre 2.700 donne anziane, seguite per un quarto di secolo. provette di campioni in laboratorio (fonte: Unsplash) Al centro della scoperta c’è una proteina chiamata tau fosforilata 217, nota con la sigla p-tau217. Nell’Alzheimer, il cervello accumula versioni anomale di due proteine, tau e beta-amiloide, in un processo silenzioso che può durare decenni prima di manifestarsi con i classici disturbi di memoria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Basta un prelievo di sangue per prevedere l’Alzheimer 25 anni prima? La scoperta che fa sperare la scienza

