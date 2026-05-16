Parco Valsolda si trasforma | partiti i lavori per nuove aree e piste
Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel parco Valsolda, che prevedono la creazione di nuove aree e piste dedicate a diverse attività. La modifica del collegamento tra Espero e Conca d’Oro rappresenta uno dei principali interventi in corso, con lavori mirati a migliorare la viabilità tra le due zone. I residenti del III Municipio riceveranno anche nuovi servizi, tra cui spazi ricreativi e aree verdi rinnovate. I lavori sono stati avviati recentemente e sono in fase di sviluppo.
? Punti chiave Come cambierà il collegamento tra Espero e Conca d'Oro?. Quali nuovi servizi riceveranno i residenti del III Municipio?. Chi gestirà il coordinamento tra il nuovo parco e il ponte?. Come verranno limitati i disagi per i residenti del quartiere?.? In Breve Progetto 100 parchi coinvolge l'assessore Sabrina Alfonsi e il Dipartimento Ambiente.. Ponte ciclopedonale collegherà Espero-Sacco Pastore con Conca d'Oro tramite l'Aniene.. Coordinamento con Regione Lazio per la sicurezza del suolo lungo il lungofiume.. Monitoraggio Rfi in via Val d'Aosta per la stazione Nomentana.. I cantieri sono partiti al parco Valsolda questo sabato 16 maggio 2026, segnando l’inizio della riqualificazione di un’area verde fondamentale per il III Municipio attraverso il progetto capitolino 100 parchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Una nuova pista ciclopedonale e "micropiazze", parco Valsolda si rinnova: via ai lavori
Leggi anche: Via Autostrada, a Bergamo si apre la fase due: partiti i lavori per le piste ciclabili