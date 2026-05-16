Parco Valsolda si trasforma | partiti i lavori per nuove aree e piste

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel parco Valsolda, che prevedono la creazione di nuove aree e piste dedicate a diverse attività. La modifica del collegamento tra Espero e Conca d’Oro rappresenta uno dei principali interventi in corso, con lavori mirati a migliorare la viabilità tra le due zone. I residenti del III Municipio riceveranno anche nuovi servizi, tra cui spazi ricreativi e aree verdi rinnovate. I lavori sono stati avviati recentemente e sono in fase di sviluppo.

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