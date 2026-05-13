A Torino si svolge la Final Four di Champions League di basket, con la squadra di Perugia che cerca di difendere il titolo conquistato l'anno scorso. La competizione si svolge all'Inalpi Arena nel fine settimana, e tra le squadre partecipanti ci sono diversi ex giocatori e allenatori che in passato hanno vestito le maglie di altre squadre. La manifestazione vede confrontarsi numerosi atleti noti nel panorama europeo.

Nel teatro dove Jannik Sinner ha conquistato le ultime due edizioni delle Atp Finals, Perugia insegue la seconda Champions League della storia e prova a completare il triplete dei club italiani nelle competizioni europee (Piacenza ha vinto la Coppa Cev, Milano la Challenge Cup). Poker internazionale se si considera anche il Mondiale per Club conquistato sempre dagli umbri. Sabato e domenica l’Inalpi Arena di Torino sarà la casa dell’ultimo evento stagionale per club prima di lasciare spazio alle Nazionali. Due giorni di pallavolo nei quali sarà possibile vedere all’opera molte stelle già passate dalla nostra Superlega. Al di là dei campioni d’Italia e del mondo di Perugia guidati da Simone Giannelli, capitano della Sir e dell’Italia, in ogni squadra ci saranno vecchie conoscenze della Superlega.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perugia a caccia della Champions League: quanti ex nella Final Four a Torino

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