occupazione giovanile ecco gli incentivi

È stata avviata la procedura per presentare le domande relative all’avviso pubblico ‘Aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati’ promosso dalla Regione Marche. L’iniziativa mira a sostenere le imprese che intendono assumere giovani senza lavoro, offrendo incentivi specifici. Le aziende interessate possono accedere alle opportunità previste dall’avviso, che rimarrà aperto per un certo periodo. La misura si rivolge a favorire l’occupazione giovanile attraverso il sostegno economico alle assunzioni.

È aperta la presentazione delle domande per l’avviso pubblico ‘ Aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati ’ della Regione Marche. "Un nuovo intervento concreto a favore dell’ occupazione giovanile - sottolinea l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli (foto) - Con questo avviso vogliamo sostenere le imprese marchigiane che scelgono di investire sui giovani e creare opportunità di lavoro vere, durature e qualificate". Finanziato con 1,5 milioni di euro, l’avviso è destinato alle imprese, di ogni dimensione, attive e iscritte alla Camera di Commercio e ai liberi professionisti che assumono giovani disoccupati tra i 18 e i 36 anni non compiuti.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il lavoro come ecosistema: giovani, PMI, sostenibilità

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