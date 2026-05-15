Nella discussione sul salario minimo e sulla crisi occupazionale si aprono diversi interrogativi. Si analizzano gli effetti del nuovo salario minimo sul numero di contratti agevolati stipulati e si esaminano le possibili conseguenze del decreto firmato il Primo Maggio sul mercato del lavoro giovanile. La discussione si svolge in un tavolo dedicato a individuare nuovi incentivi per rilanciare l’occupazione e affrontare le sfide attuali nel settore lavorativo.

? Domande chiave Come influirà il nuovo salario minimo sul calo dei contratti agevolati?. Perché il decreto Primo Maggio rischia di bloccare le assunzioni giovanili?. Quali conseguenze avranno i nuovi vincoli salariali sulle zone ZES?. Chi deciderà se le imprese assorbiranno i maggiori costi contrattuali?.? In Breve Contratti agevolati per donne e giovani crollati del 70% rispetto al 2023.. Tavolo tecnico tra Ministero, Inps e Cnel previsto per le ore 01:00 del 15 maggio 2026.. Nuovo decreto Primo Maggio impone vincoli che limitano l'uso dei bonus nelle zone Zes.. Valentina Conte monitora lo stallo tra ministeri ed enti previdenziali per le nuove regole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salario giusto e crisi occupazione: il tavolo per i nuovi incentivi

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