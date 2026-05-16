Nuova BMW iX4 2027 | ecco il suv sportivo elettirco

È stata annunciata la prossima BMW iX4, un SUV elettrico con linee sportive che si basa sulla piattaforma Neue Klasse. La vettura sarà una versione coupé della iX3, anch’essa elettrica, e dovrebbe essere prodotta nel 2027. La presentazione ufficiale è prevista entro l’anno, senza ancora dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sul design finale. La casa automobilistica ha confermato che il modello condividerà molte componenti con altri veicoli della gamma elettrica in sviluppo.

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La futura BMW iX4 sarà praticamente la versione “coupé” della nuova iX3 elettrica, costruita sulla piattaforma Neue Klasse di BMW. E da quello che è emerso da leak, prototipi e indiscrezioni, cambierà parecchio rispetto all’attuale X4. Come dovrebbe essere fuori. La linea sarà ancora più sportiva e filante dell’attuale X4: tetto molto inclinato stile coupé. frontale Neue Klasse con doppio rene BMW più sottile e illuminato. fari sottilissimi. maniglie a filo. look molto pulito e aerodinamico. Le foto spia mostrano un SUV più basso e dinamico della iX3, quasi a metà tra una berlina fastback e un SUV. Interni: rivoluzione totale BMW. Dentro dovrebbe adottare il nuovo cockpit Neue Klasse: display panoramico alla base del parabrezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW iX4 2027: ecco il suv sportivo elettirco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026–2027 BMW iX4 – Stunning New Coupe SUV Revealed! Sullo stesso argomento Nuova Skoda Karoq 2027: il SUV ceco cambia tutto, ecco come saràLa Škoda Karoq del 2027 non sarà completamente nuova da zero, ma una versione molto aggiornata della Karoq attuale. Nuova BMW iX1 2027: come sarà il restyling dell’elettrica?La BMW iX1 2027 sarà molto diversa dall’attuale: non un semplice restyling, ma quasi una nuova generazione elettrica basata sulla piattaforma “Neue... BMW iX4, come sarà l’alternativa per i compratori di stileBMW iX4: prime ipotesi del crossover coupé elettrico basato sulla piattaforma Neue Klasse. Stesso frontale della iX3, tetto ribassato e fino a 600 CV. clubalfa.it Nuova BMW iX4 pizzicata su strada: il SUV Coupé Neue Klasse prende formaBMW iX4 è stata nuovamente avvistata durante i test: il SUV Coupé elettrico condividerà la meccanica con la iX3 ... motorbox.com