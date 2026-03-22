Nuova BMW iX1 2027 | come sarà il restyling dell’elettrica?

La BMW iX1 del 2027 subirà un cambiamento radicale rispetto al modello attuale, poiché si tratta di una vettura che rappresenta quasi una nuova generazione di auto elettriche. La vettura sarà basata sulla piattaforma “Neue Klasse”, la stessa utilizzata per i futuri modelli BMW più avanzati. Il restyling prevede modifiche sostanziali, anche se ancora non sono stati svelati tutti i dettagli.

La BMW iX1 2027 sarà molto diversa dall’attuale: non un semplice restyling, ma quasi una nuova generazione elettrica basata sulla piattaforma “Neue Klasse” (la stessa dei futuri modelli BMW più avanzati). Ecco cosa aspettarsi Design: più pulito e “futuro BMW”. Nuovo stile ispirato alla iX3 Neue Klasse. Doppio rene più sottile e orizzontale, meno “gigante” rispetto alle BMW recenti. Fari anteriori e posteriori molto sottili e orizzontali. Linee più pulite e moderne, ma con proporzioni da SUV compatto. In pratica: sembrerà una “mini iX3”. Tecnologia: salto generazionale. Nuova piattaforma Neue Klasse dedicata alle elettriche. Architettura a 800 Volt? ricarica molto più veloce. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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