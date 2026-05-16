Nuova attività a Terni | Il locale come un secondo figlio Scelta ponderata e rafforzata dall’affetto e dalla fidelizzazione dei clienti

A Terni, un’imprenditrice ha deciso di cambiare sede per la propria attività, dopo averla avviata sette anni fa. La nuova location è più grande e risponde meglio alle sue esigenze. La proprietaria ha spiegato che considera il locale come un secondo figlio, e questa scelta è stata fatta con attenzione, rafforzando il legame con i clienti affezionati e fidelizzati nel tempo. La decisione segna un passo importante nel percorso professionale avviato dall’imprenditrice.

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