Nuova attività a Terni | Il locale come un secondo figlio Scelta ponderata e rafforzata dall’affetto e dalla fidelizzazione dei clienti

Da ternitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, un’imprenditrice ha deciso di cambiare sede per la propria attività, dopo averla avviata sette anni fa. La nuova location è più grande e risponde meglio alle sue esigenze. La proprietaria ha spiegato che considera il locale come un secondo figlio, e questa scelta è stata fatta con attenzione, rafforzando il legame con i clienti affezionati e fidelizzati nel tempo. La decisione segna un passo importante nel percorso professionale avviato dall’imprenditrice.

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Una decisione netta quanto ponderata per proseguire un percorso iniziato sette anni fa. L’imprenditrice Simona Casisa, infatti, ha salutato il precedente locale per abbracciare una nuova location più ampia e confacente alle proprie esigenze. Ha mantenuto il brand identitario ‘Me Gusta’. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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