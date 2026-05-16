Nuova attività a Terni | Il locale come un secondo figlio Scelta ponderata e rafforzata dall’affetto e dalla fidelizzazione dei clienti
A Terni, un’imprenditrice ha deciso di cambiare sede per la propria attività, dopo averla avviata sette anni fa. La nuova location è più grande e risponde meglio alle sue esigenze. La proprietaria ha spiegato che considera il locale come un secondo figlio, e questa scelta è stata fatta con attenzione, rafforzando il legame con i clienti affezionati e fidelizzati nel tempo. La decisione segna un passo importante nel percorso professionale avviato dall’imprenditrice.
Una decisione netta quanto ponderata per proseguire un percorso iniziato sette anni fa. L’imprenditrice Simona Casisa, infatti, ha salutato il precedente locale per abbracciare una nuova location più ampia e confacente alle proprie esigenze. Ha mantenuto il brand identitario ‘Me Gusta’. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contract marriage, but he's serious! Cold CEO loved me for 10 years. He dotes on me!
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