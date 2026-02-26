Risultati record per Allianz nel 2025 | utili in aumento e rete dei clienti rafforzata

Nel 2025, Allianz ha registrato risultati finanziari positivi, con un aumento degli utili operativi e una rete di clienti più ampia. La compagnia ha consolidato la propria posizione nel mercato assicurativo italiano, mostrando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono un trend stabile e in sviluppo, che testimonia la capacità dell’azienda di adattarsi alle dinamiche del settore.

Allianz chiude il 2025 con risultati finanziari solidi e un utile operativo in crescita, confermando la propria leadership nel settore assicurativo italiano. I premi complessivi hanno raggiunto 15,5 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al 2024, normalizzando l'effetto della vendita della partecipazione nella joint venture con UniCredit. L'utile operativo ha superato 1,4 miliardi di euro, con contributi positivi sia dal comparto Vita & Wealth Management che dal segmento Danni, sostenuto da una robusta redditività tecnica.

Agos cresce nel 2025: utili e ricavi in aumentoConferma il suo percorso di sviluppo Agos - società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit...

Bcc: utili record a 62M€ e 3.299 mutui erogati nel 2025. BoomBcc Ravennate, Forlivese e Imolese: l'utile vola a 62 milioni, record di mutui per le famiglie La Bcc Ravennate, Forliese e Imolese ha concluso...

Allianz chiude il 2025 con ricavi e utili recordAllianz chiude il 2025 con risultati record e guarda al 2026 con fiducia. La compagnia ha comunicato che il volume d’affari complessivo ha raggiunto 186,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 179, ... bluerating.com

Allianz Italia 2025: crescita a doppia cifra nei premi e utile operativo in aumento grazie a Vita e DanniPremi Vita in espansione e solida redditività Danni spingono Allianz Italia a risultati finanziari record, con strategie innovative per il 2026 ... ilsole24ore.com

Poste Italiane, Del Fante: 2025 anno record in ambito finanziario e per i pacchi. L’Amministratore Delegato ha commentato i risultati record al TG Poste sottolineando il successo dell’app “P” di Poste Italiane, utilizzata ogni giorno da 4 milioni di persone. tg x.com

