Nuoto artistico Ginevra che stella Successi e applausi

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del nuoto artistico, una giovane atleta si distingue da diversi anni come una delle promesse più promettenti. Nel 2019, a soli dodici anni, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di categoria insieme a una compagna di squadra. Da allora, ha continuato a ottenere successi e applausi, confermando il suo ruolo di protagonista in questa disciplina. La sua crescita e le sue performance sono state spesso al centro dell’attenzione durante le competizioni nazionali e internazionali.

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E’ da quasi un decennio che sta spiccando come una delle migliori promesse del nuoto artistico: era il 2019 quando, appena dodicenne, si laureò campionessa italiana di categoria insieme alla compagna di squadra della Futura Greta Franzè. E adesso, da "grande", sta confermando i risultati ottenuti a livello giovanile: Ginevra Marchetti difficilmente dimenticherà le scorse settimane. Innanzitutto perchè, lo scorso 4 maggio, la sincronetta di Montemurlo (passata ormai da un biennio dalla Futura alla Rari Nantes Savona ) è ufficialmente entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, per un passaggio (raggiunto alla luce delle vittorie e dei piazzamenti di prestigio fatti registrare nel corso degli anni) che segna di fatto l’ingresso nel professionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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