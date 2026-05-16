Nuoto Acquasport Versilia protagonista alla Spezia Emozioni e spettacolo con i pesciolini di Perry Quintavalle
I giovani atleti dell’Acquasport Versilia Academy, guidati dall’istruttore Perry Quintavalle, hanno partecipato a una competizione presso la piscina comunale “2 Giugno” della Spezia. Durante l’evento, i “pesciolini” si sono confrontati in gare individuali sui 50 metri, affrontando le specialità dello stile libero, rana, delfino e dorso. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi nuotatori e ha offerto loro l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità in una competizione ufficiale.
I “pesciolini“ dell’ Acquasport Versilia Academy dell’istruttore Perry Quintavalle sono stati di nuovo ospiti della piscina comunale “2 Giugno“ della Spezia dove hanno potuto mettersi alla prova in gare sulla distanza dei 50 metri nelle specialità stile libero, rana, delfino e dorso. Alcuni di loro hanno gareggiato anche sulla distanza dei 25 metri. In totale sono stati 13 i nuotatori apuani a scendere in vasca. Di questi Emma Griotti è stata la più giovane (anno 2019) seguita da Ambra Zaccagnini e Anna Benedetti (2018), da Manuel Di Lauro, Leonardo Binelli e Geremia Dell’Amico (2017), da Lorenzo Giusti (2016) e da Giulio e Giacomo Farusi (2014). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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