Nuoto Acquasport Versilia protagonista alla Spezia Emozioni e spettacolo con i pesciolini di Perry Quintavalle

I giovani atleti dell’Acquasport Versilia Academy, guidati dall’istruttore Perry Quintavalle, hanno partecipato a una competizione presso la piscina comunale “2 Giugno” della Spezia. Durante l’evento, i “pesciolini” si sono confrontati in gare individuali sui 50 metri, affrontando le specialità dello stile libero, rana, delfino e dorso. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi nuotatori e ha offerto loro l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità in una competizione ufficiale.

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