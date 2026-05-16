’Notti di Primavera’ nel week end Tre giorni all’insegna della musica
Nel fine settimana, il centro storico di Copparo si prepara ad accogliere “Notti di Primavera”, un evento di tre giorni dedicato alla musica. Le strade si popolano di artisti e pubblico, con concerti e spettacoli che coinvolgono diverse location nel centro cittadino. Sono previsti interventi di musicisti locali e nazionali, mentre le attività si svolgono principalmente durante le ore serali e notturne. L’evento si svolge senza modifiche alle normative di sicurezza vigenti e senza sospensioni o cancellazioni ufficiali.
Il cuore del centro storico di Copparo è pronto ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno. Dal 22 al 24 maggio torna infatti il tradizionale appuntamento con “Notti di Primavera”, la manifestazione coordinata da ComArt e patrocinata dal Comune, che anche quest’anno proporrà giornate all’insegna dell’intrattenimento, della musica, del buon cibo e di molto altro ancora, con iniziative per tutte le età. Ieri il presidente di ComArt Ives Bui, come sempre affiancato da Ivonetta Bini e Franco Lupo, ha svelato il ricco programma delle tre giornate alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni che ha ricordato la storicità della manifestazione, "tradizionale, consolidata e sentita dal territorio copparese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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A Copparo torna l’atteso appuntamento con Notti di Primavera x.com
Ho sognato sulla sua melodia malinconica nelle notti maremmane e sperato di incontrarne lo sguardo magnetico e severo nelle campagne aride, ma solo questa primavera ci siamo osservati bene per la prima volta a breve distanza. #occhione #stonecurlew facebook
Merchandise del tour di primavera 2006. reddit
Musica, spettacoli e intrattenimento con ’Notti di Primavera’Tre giorni di musica, intrattenimento, spettacoli e cultura animeranno Copparo dal 23 al 25 maggio. Torna infatti il tradizionale evento Notti di primavera, organizzato da Comart con la ... ilrestodelcarlino.it