Dopo il successo delle edizioni passate, nelle strutture Sereni Orizzonti in provincia di Bologna si sono svolte le NonnOlimpiadi, un evento nazionale che coinvolge tutte le residenze italiane del Gruppo. La manifestazione prevede giornate di gare sportive pensate per le persone anziane, con l’obiettivo di promuovere attività fisica e socializzazione tra gli ospiti. Le competizioni sono state organizzate con l’intento di offrire momenti di divertimento e di stimolo fisico, coinvolgendo nonni di diverse strutture del Paese.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, nelle strutture Sereni Orizzonti del bolognese sono tornate le NonnOlimpiadi, il progetto nazionale che coinvolge tutte le residenze italiane del Gruppo in giornate di gare olimpiche dedicate alla Terza Età. Sereni Orizzonti ha rilanciato anche quest’anno il progetto fisio-educativo su scala nazionale. Ogni residenza si anima di giochi e gare di psicomotricità volti a promuovere la socialità, le abilità fisiche e una sana competizione. Nelle strutture di Pianoro (Cra "Valleverde"), di Savigno (Rp "Villa dei Fiori") e di San Lazzaro (Cdr "Il Poggio") gli ospiti sono stati divisi in squadre e hanno partecipato a una serie di discipline olimpiche riadattate alle loro capacità motorie: una divertente corsa da seduti, seguita da giochi di precisione e coordinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonni in gara per una medaglia olimpica

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Lisa Vittozzi: Dedico la medaglia a mio nonno

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