Nico Paz non parteciperà alla partita tra Como e Parma, annunciando il suo forfait. La stagione del Como senza l’attaccante si può analizzare attraverso alcuni dati, che mostrano come l’assenza di Paz abbia inciso sulle performance della squadra. La formazione si trova ora ad affrontare uno degli incontri più rilevanti dell’intero campionato senza uno dei suoi elementi più rappresentativi. La mancanza di Paz sarà certamente un fattore da considerare nel prossimo impegno.

Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Xabi Alonso dice sì al Chelsea: intesa definita! Adesso manca solo l’annuncio, tutti gli aggiornamenti Nico Paz alza bandiera bianca, forfait per Como Parma ma.I numeri stagionali senza l’argentino nascondono una grande verità Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Udinese senza Zaniolo nelle ultime due partite: come Runjaic cambierà la formazione e cosa aspettarsi per il futuro del trequartista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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