West Ham-Arsenal domenica 10 maggio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Derby a grande intensità

Domenica 10 maggio 2026 alle 17:30 si gioca il match tra West Ham e Arsenal, un derby di grande intensità. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. L’Arsenal, che ha già raggiunto una finale europea, si prepara a questa sfida di campionato in una stagione in cui le squadre di Premier League puntano a risultati importanti. La partita si inserisce in un contesto di attesa anche per i prossimi Mondiali.

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