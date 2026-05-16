Nevica sui monti della Ciociaria piste imbiancate a metà maggio

Questa mattina sui monti del nord della Ciociaria si è verificato un episodio insolito: la neve è ricomparsa a metà maggio, imbiancando le piste e i paesaggi circostanti. Le precipitazioni nevose hanno lasciato un velo bianco su tutta l’area, creando un contrasto evidente con le temperature primaverili di questa stagione. La neve ha coperto le piste da sci e ha modificato l’aspetto naturale del territorio, offrendo uno spettacolo inaspettato e particolare per questa parte del territorio.

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