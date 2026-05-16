Nevica sui monti della Ciociaria piste imbiancate a metà maggio

Da frosinonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sui monti del nord della Ciociaria si è verificato un episodio insolito: la neve è ricomparsa a metà maggio, imbiancando le piste e i paesaggi circostanti. Le precipitazioni nevose hanno lasciato un velo bianco su tutta l’area, creando un contrasto evidente con le temperature primaverili di questa stagione. La neve ha coperto le piste da sci e ha modificato l’aspetto naturale del territorio, offrendo uno spettacolo inaspettato e particolare per questa parte del territorio.

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Un risveglio decisamente fuori stagione quello vissuto questa mattina sui monti del nord ciociaria, dove la neve è tornata a imbiancare piste e panorami regalando uno spettacolo tanto insolito quanto affascinante. A sorprendere residenti, escursionisti e frequentatori del Rifugio Viperella è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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