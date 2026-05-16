Nello Pizza | Il futuro di Avellino passa da trasporti moderni e collegamenti ferroviari
Nello Pizza ha dichiarato che il rilancio di Avellino dipende dall’adozione di sistemi di trasporto più moderni e efficienti. Ha sottolineato l’importanza di migliorare i collegamenti ferroviari e la mobilità urbana, annunciando una strategia precisa su questi punti. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di aggiornare le infrastrutture di trasporto nella città. Nessun dettaglio specifico sulle proposte o sui tempi è stato fornito durante l’intervento.
Il rilancio di Avellino passa inevitabilmente da un sistema moderno ed efficiente di trasporti. È questa una delle priorità indicate dal candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza, che interviene sul tema del collegamento ferroviario e della mobilità cittadina, indicando una strategia chiara. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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