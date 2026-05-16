In molte aziende italiane di piccole e medie dimensioni, la formazione viene spesso vista come un modo per acquisire nuove competenze, strumenti o tecniche commerciali. Tuttavia, si tratta di un processo che richiede anche di disimparare alcune pratiche e abitudini radicate. Cambiare comportamenti consolidati rappresenta una sfida per molte imprese, che devono affrontare la difficoltà di abbandonare vecchi metodi per adattarsi alle nuove esigenze. Questo processo di disimparare si rivela spesso più complesso rispetto all’apprendimento di nuove nozioni.

Nelle piccole e medie imprese italiane la formazione viene spesso associata all’idea di aggiungere qualcosa: nuove competenze, nuovi strumenti, nuove tecniche commerciali, nuove procedure. Tutto utile, almeno in teoria. Ma nelle Pmi il problema più serio, quando il mercato diventa instabile, non è solo imparare cose nuove. È disimparare quelle vecchie. Disimparare non significa rinnegare la storia dell’azienda o buttare via ciò che ha funzionato per anni. Significa riconoscere che alcune abitudini, un tempo efficaci, possono diventare un ostacolo quando cambiano clienti, margini, banche, tecnologie, costi e tempi di incasso. L’esperienza resta un patrimonio, ma se diventa automatismo cieco rischia di trasformarsi in una gabbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nelle aziende il vero problema è disimparare: ecco quattro comportamenti da cambiare subito

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