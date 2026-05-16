Un uomo è stato arrestato dopo una lite familiare che si è conclusa con il ferimento del figlio. La discussione si è scatenata tra i due all’interno dell’abitazione e, durante l’alterco, il padre ha impugnato un coltello, ferendo il figlio. La polizia è intervenuta nei pressi della casa, dove ha fermato l’uomo e soccorso il ragazzo, che presentava ferite da arma da taglio. La vicenda è ora al vaglio delle autorità per accertare le responsabilità.

? Punti chiave Cosa ha scatenato la violenta lite tra padre e figlio?. Come si è trasformata la difesa del padre in un arresto?. Perché il figlio ha aggredito ripetutamente il genitore con diversi colpi?. Quali prove cercheranno i carabinieri per stabilire la legittima difesa?.? In Breve Intervento immediato del Nucleo operativo radiomobile e della Stazione di Ossi.. Indagini in corso per valutare la legittima difesa dopo l'aggressione del figlio.. Rilievi tecnici effettuati nell'appartamento di Muros per ricostruire la sequenza degli eventi.. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Muros dopo che una violenta lite tra padre e figlio si è trasformata in un tragico scontro nel sangue all’interno di un appartamento della cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muros, padre arrestato dopo la lite: ferito il figlio con un coltello

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