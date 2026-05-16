Muore dopo un mix di droga e metadone | in due a processo per omissione di soccorso

Due persone sono state portate a processo con l’accusa di omissione di soccorso dopo la morte di una donna di 30 anni avvenuta in un appartamento del quartiere Erbarella. La donna, di origine dominicana e madre di un bambino piccolo, è deceduta dopo aver assunto una combinazione di droga e metadone, rimanendo in uno stato di agonia per diverse ore. La vicenda si è svolta in un contesto di abusi di sostanze stupefacenti, che ha portato alla tragica conclusione.

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