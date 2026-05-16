Muore dopo un mix di droga e metadone | in due a processo per omissione di soccorso

Da anconatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state portate a processo con l’accusa di omissione di soccorso dopo la morte di una donna di 30 anni avvenuta in un appartamento del quartiere Erbarella. La donna, di origine dominicana e madre di un bambino piccolo, è deceduta dopo aver assunto una combinazione di droga e metadone, rimanendo in uno stato di agonia per diverse ore. La vicenda si è svolta in un contesto di abusi di sostanze stupefacenti, che ha portato alla tragica conclusione.

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JESI - Una morte da sola, dopo ore di agonia, in un appartamento del quartiere Erbarella. Aveva solo 30 anni, era di origine dominicana e madre di un bambino piccolo. La sera del 15 settembre 2024 si era sentita male dopo aver assunto un mix di cocaina e metadone. In casa con lei c’erano due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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