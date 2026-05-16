MotoGp ordine d’arrivo gara Sprint Gp Barcellona e come cambia Mondiale Piloti

Nella gara Sprint di MotoGp svoltasi a Barcellona sabato 16 maggio, Alex Marquez ha concluso in prima posizione, conquistando la vittoria davanti agli altri piloti in gara. La gara ha avuto un andamento serrato con continui sorpassi e cambi di posizione tra i partecipanti. La classifica del Mondiale Piloti ha subito variazioni in base ai risultati ottenuti durante questa competizione. I punti assegnati nella Sprint hanno influito sulla graduatoria generale, modificando le posizioni dei piloti più in alto in classifica.

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(Adnkronos) – Alex Marquez ha vinto la gara Sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Ecco ordine d'arrivo e come cambia la classifica nel Mondiale Piloti, con l'Aprilia di Marco Bezzecchi che resta leader a soli due punti di vantaggio dal compagno di scuderia Jorge Martin, vittima di una caduta. Inseguono le due Ducati di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, assente per infortunio. 1. Alex Marquez (Ducati) 2. Pedro Acosta (KTM) 3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, Pecco Bagnaia dopo la prima Sprint della stagione con la Ducati nel GP della Thailandia Sullo stesso argomento Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026Pedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026:Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. MotoGp, Alex Marquez vince gara sprint a Barcellona. Sul podio Acosta e Di GiannantonioAlex Marquez vince la gara sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati-Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a ... adnkronos.com Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Spagna 2026: Di Giannantonio sul podio, Bezzecchi non approfitta della caduta di MartinOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri ... oasport.it #MotoGP #FrenchGP Queste le differenti configurazioni di aerodinamica dei piloti Ducati con trattamento Factory viste nel corso delle Practice di Le Mans. Tutti o quasi degli ibridi aggiornati rispetto a quanto registrato nei Test invernali, dopo che tutti e 4 han x.com 2026 GP di Francia: Discussione sulla Gara di MotoGP reddit