MotoGP Catalogna 2026 Acosta conquista la pole | Bagnaia solo tredicesimo

Durante le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2026, Pedro Acosta ha ottenuto la prima posizione in griglia, seguito da Franco Morbidelli e Alex Marquez. Marco Bezzecchi è caduto durante le sessioni di prove libere, mentre Francesco Bagnaia si è classificato tredicesimo. La gara si svolgerà in un circuito noto per le sue curve e le alte velocità, con i piloti pronti a scendere in pista per la corsa.

Pedro Acosta firma la pole position del GP di Catalogna davanti a Franco Morbidelli e Alex Marquez. Caduta per Marco Bezzecchi, mentre Francesco Bagnaia partirà dalla tredicesima casella. È Pedro Acosta a conquistare la pole position del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota della KTM ha chiuso il miglior giro in 1’38”068, precedendo di 233 millesimi Franco Morbidelli e di 274 millesimi Álex Márquez. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Acosta in Pole! Bagnaia shock!

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