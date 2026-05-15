Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna Bagnaia in Q1

Durante la sessione di prove libere al Gran Premio di Catalogna, Pedro Acosta si è distinto come il pilota più rapido, mentre Bagnaia ha concluso la sessione nelle prime fasi di qualificazione. La gara si svolge nel sesto appuntamento della stagione di MotoGp e si corre in Spagna, sulla pista di Barcellona. La giornata ha visto i piloti impegnati nelle sessioni di allenamento per prepararsi alle qualifiche ufficiali.

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BARCELLONA (SPAGNA) - Pedro Acosta è il più veloce nella Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo della Ktm firma il crono di 1'38"710, precedendo la Ducati Gresini dello spagnolo Alex Marquez (+0"018) e l'altra Ktm del sudafricano Brad Binder (+0"070). Quarto tempo per l'Aprilia Trackhouse dell'iberico Raul Fernandez (+0"078), che precede di un soffio il francese Johann Zarco (Honda Lcr), quinto a 0"079 dalla testa. Il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0"109 davanti al connazionale e leader della classifica piloti Marco Bezzecchi su Aprilia (+ 0"121). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna, Bagnaia in Q1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MotoGP Barcellona, Acosta domina le pre-qualifiche: Bagnaia e Martin costretti al Q1Pedro Acosta chiude davanti a tutti il venerdì del GP di Barcellona davanti ad Alex Marquez e Binder. MotoGP | Acosta: La posizione è buona, ma non mi sento velocePedro Acosta, il più veloce nella prima giornata di prove libere a Montmeló, smorza le aspettative in vista di una gara in cui, come lui stesso sottolinea, ci sono diverse moto davanti alla KTM. it.motorsport.com Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna, Bagnaia in Q1BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta è il più veloce nella Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo della Ktm firma il crono di 1’38?710, ... lagazzettadelmezzogiorno.it