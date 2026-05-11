Morte di Luana D’Orazio | la procura di Prato riapre il caso

La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di una giovane operaia di 22 anni avvenuta qualche tempo fa. La decisione arriva dopo aver esaminato nuovi elementi e approfondito le verifiche già svolte in precedenza. La morte si è verificata in un contesto lavorativo e le autorità stanno ora valutando eventuali responsabilità o cause legate all'incidente. Nessuna altra informazione è stata ancora resa pubblica.

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L’obiettivo degli inquirenti è riesaminare gli atti dell’inchiesta già svolta per verificare se esistano ancora aspetti da chiarire e se possano emergere ulteriori responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.Le nuove verifiche sarebbero state affidate agli specialisti dell’unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl. Gli accertamenti dovrebbero svilupparsi su due fronti: il riesame del vecchio fascicolo e nuove audizioni di persone vicine alla vittima ed ex colleghi di lavoro. La riapertura del caso arriva dopo gli esiti giudiziari che avevano suscitato polemiche e critiche. I titolari dell’azienda avevano patteggiato pene di due anni e un anno e mezzo, mentre il tecnico manutentore accusato di aver disattivato il sistema di sicurezza del macchinario era stato assolto in primo grado.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Luana D’Orazio: la procura di Prato riapre il caso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video la procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D'Orazio Notizie correlate Morte Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre il casoLa morte di Luana D'Orazio, a soli 22 anni, il 3 maggio del 2021, a quell'orditoio dove stava lavorando in una filanda di Montemurlo, a due passi da... Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaiaPrato, 11 maggio 2026 – Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche... Argomenti più discussi: Morte di Luana D’Orazio, la mossa della procura. Al via un’altra indagine; Caso Luana D’Orazio, la Procura riapre le indagini sulla morte in fabbrica; Luana, ricordo e impegno: Mai più morti sul lavoro; L come Luana D'Orazio. Morti sul lavoro: dichiarazioni di Mariolina Castellone, Emma Marrazzo D'Orazio, Tino Magni e Ugo De Vita. La Procura di Prato riapre il dossier sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica tessile di Montemurlo. L'obiettivo degli inquirenti è quello di ripercorrere tutti gli atti dell'indagine già svolta per cap x.com Quale personaggio pensi meriti questo premio e perché? reddit Morte di Luana D’Orazio: la procura di Prato riapre il casoLa Procura di Prato ha riaperto le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica tessile di Montemurlo, in provincia di Prato, m ... firenzepost.it