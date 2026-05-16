Mondo Audi Design cultura e tecnologia
Durante la settimana del design a Milano, Audi ha presentato l’installazione evocativa intitolata Origin, all’interno della corte del seminario arcivescovile di Portrait. La casa automobilistica ha mostrato il suo approccio incentrato sulla ricerca della qualità e sulla cultura della velocità, caratterizzandosi come protagonista di questa manifestazione. La location, con la sua illuminazione intensa, ha fatto da cornice all’evento, che ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori e appassionati di design e tecnologia.
di Francesco Forni Cultura della velocità sviluppata nella ricerca della qualità. Audi punta sempre in alto, protagonista con la evocativa installazione Origin nella abbacinante corte di Portrait Milano, già sede del seminario arcivescovile, durante la settimana del design meneghina. La struttura scultorea flessuosa creata dallo studio Zaha Hadid Architects ha accolto la carica di energia del marchio dei Quattro Anelli, esaltata dalla presenza della monoposto Audi Revolut F1 Team R26. La vettura di Formula 1 come vetta tecnologica di un brand che da sempre insegue e cavalca il progresso delle prestazioni e l’efficienza. La tredicesima partecipazione di Audi alla Milano Design Week ha confermato il legame profondo tra la Casa tedesca ed il tessuto sociale della città lombarda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Audi's Golden Era is Over losing its edge
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