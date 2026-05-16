Mondo Audi Design cultura e tecnologia

Durante la settimana del design a Milano, Audi ha presentato l’installazione evocativa intitolata Origin, all’interno della corte del seminario arcivescovile di Portrait. La casa automobilistica ha mostrato il suo approccio incentrato sulla ricerca della qualità e sulla cultura della velocità, caratterizzandosi come protagonista di questa manifestazione. La location, con la sua illuminazione intensa, ha fatto da cornice all’evento, che ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori e appassionati di design e tecnologia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui