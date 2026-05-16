Modena la testimonianza | L’auto è piombata sulle persone mi sono buttato in un negozio

A Modena, nel pomeriggio, un uomo ha raccontato di aver evitato di essere investito da un’auto che ha investito alcune persone nel centro cittadino. Secondo la sua testimonianza, ha visto l’auto arrivare e si è subito rifugiato all’interno di un negozio per mettersi in salvo. La scena si è svolta in una zona affollata, dove diverse persone si trovavano nel momento dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.

(Adnkronos) – "Ho visto l'auto e mi sono buttato in un negozio". E' la testimonianza di un uomo che a Modena, oggi pomeriggio, ha evitato di essere travolto da un'auto che è piombata sui pedoni nel centro della città. "Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Stavo per attraversare, mi sono buttato in un negozio e ho evitato così di essere travolto", dice Pier Luigi Salinaro, ex giornalista della Gazzetta di Modena, in un video pubblicato dallo stesso giornale. "Dopodiché", prosegue, il conducente "non riusciva ad aprire la porta, un signore ha aperto lo sportello e lui gli ha dato una spinta, lo ha buttato in terra ed è scappato per corso Adriano". 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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