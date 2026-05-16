Modena investe i pedoni poi tenta la fuga e accoltella un passante | sette feriti due gravi Meloni segue gli sviluppi

Nel primo pomeriggio di sabato, a Modena, un’auto ha investito alcuni pedoni in largo Porta Bologna, nel centro cittadino, prima di terminare la corsa contro la vetrina di un negozio. Dopo l’incidente, il conducente ha tentato di allontanarsi ma è stato poi coinvolto in un incidente successivo e ha ferito un passante con un coltello. Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate in ospedale con ferite gravi, mentre le altre sono state medicati sul posto. La situazione è sotto controllo, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tragedia nel pomeriggio di sabato a Modena: un’auto a tutta velocità ha falciato i pedoni in largo Porta Bologna, nel centro della città, quindi ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la vetrina di un negozio. L’uomo che ha lanciato la sua Citroen C3 nella folle corsa sarebbe un 30enne di origine straniera: è stato poi fermato dagli stessi passanti dopo aver tentato la fuga. Secondo quanto riferito dal sindaco della città emiliana Massimo Mezzetti il bilancio dell’attacco sui passanti è al momento di sette feriti, due dei quali in condizioni gravi sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono arrivati carabinieri, guardia di finanza e polizia e i mezzi di soccorso per prestare le prime cure ai feriti in strada, mentre la zona è stata transennata. 🔗 Leggi su Open.online

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