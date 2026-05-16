Modena falcia pedoni con l’auto e accoltella una persona | il folle è un 31enne nato Seriate

Un uomo di 31 anni, nato a Seriate, ha provocato scompiglio nel centro di Modena, investendo con l’auto circa dieci pedoni. Dopo l’incidente, ha tentato di aggredire un passante con un coltello nel tentativo di sottrarsi alla cattura. La polizia ha immediatamente intervenuto per bloccare l’uomo e gestire la situazione. La dinamica e le eventuali motivazioni sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno esaminando anche eventuali precedenti dell’individuo.

È un italiano di seconda generazione nato a Seriate l’uomo che ha falciato in auto una decina di pedoni in centro a Modena e ha poi tentato di accoltellare un passante che ha cercato di fermarlo durante la fuga. Secondo una prima ricostruzione l’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, prima di schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso entrambe le gambe. L’uomo avrebbe quindi tentato la fuga, accoltellando anche un passante che alla fine è riuscito a fermarlo. Quattro o cinque persone avrebbero inseguito l’automobilista. Il soggetto fermato sarebbe un cittadino italiano di seconda generazione, di origini marocchine, di 31 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Modena, falcia passanti con l'auto poi tenta la fuga a piedi, fermato un 30enne

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