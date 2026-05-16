Miranda Priestly non menziona mai gli influencer E questo è tutto

Per carità, è vero che il nuovo “Diavolo veste Prada” concentra principalmente la sua attenzione sul mondo dell’editoria e sulle sue magagne (e ne abbiamo già abbastanza), ma quello che colpisce è la totale mancanza di riferimenti al mondo dei fashion influencer, ovvero di coloro che, negli. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il Diavolo Veste Prada 2, svelati gli imprescindibili beauty essentials di Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily CharltonA vent’anni di distanza da quando abbiamo visto Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt insieme sul grande schermo per la prima volta, nella...

Miranda Priestly non è più un mito, ma una maschera che detta il nostro tempo: come cambia un’iconaIl Diavolo veste Prada 2 spiazza il pubblico perché non cerca l'epica, ma mostra una cruda e amara realtà: Miranda Priestly non è più un mito, è diventata una maschera del nostro tempo alla ricerca di ... cineblog.it

Miranda Priestly non menziona mai gli influencer. E questo è tuttoPer carità, è vero che il nuovo Diavolo veste Prada concentra principalmente la sua attenzione sul mondo dell’editoria e sulle sue magagne (e ne abbiamo già abbastanza ), ma quello che colpisce è la ... today.it