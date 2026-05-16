Una donna di 44 anni, originaria di Roma, ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans dopo aver vissuto un matrimonio che si è concluso con il tradimento del marito e la conseguente separazione. La donna, che gestisce ancora il bar di famiglia, ha condiviso la sua decisione in un’intervista radiofonica, spiegando di aver affrontato la rottura con quattro figli a carico. La scelta di entrare nel mondo online è stata comunicata pubblicamente senza particolari riserve.

La 44enne romana racconta a “La Zanzara” perché ha aperto un profilo OnlyFans dopo anni nel bar di famiglia. Ventiquattro anni dietro il bancone del bar di famiglia, quattro figli da crescere e un matrimonio finito nel peggiore dei modi. È da qui che parte la storia raccontata da Noemi Rasetti, 44 anni, romana, intervenuta durante la trasmissione La Zanzara su Radio 24 del 13 maggio. Una testimonianza che nelle ultime ore sta facendo molto discutere soprattutto per la scelta fatta dopo la separazione dal marito: aprire un profilo su OnlyFans per riuscire a mantenere la famiglia. “Mi ha cornificata e lasciata da sola con quattro figli”, racconta senza giri di parole. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mio marito mi ha tradita e lasciata con 4 figli’: la scelta audace di Noemi dopo il crollo del matrimonio

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