Milestone 120 | una serata per raccontare 50 anni di storia Vinservice Micro Matic e 70 anni di esperienza di Micro Matic

Il 7 maggio a Daste Bergamo si è tenuta una serata organizzata da Vinservice Micro Matic per festeggiare due ricorrenze: i 50 anni dalla nascita di Vinservice Micro Matic e gli oltre 70 anni di attività del gruppo Micro Matic. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore, con momenti dedicati a raccontare l'evoluzione delle aziende e il percorso di crescita nel tempo. La serata ha avuto carattere conviviale e ha segnato un traguardo importante per entrambe le realtà.

Bergamo. Si è svolta il 7 maggio a Daste Bergamo “Milestone 120”, la serata conviviale organizzata da Vinservice Micro Matic per celebrare un doppio importante anniversario: i 50 anni dalla fondazione di Vinservice Micro Matic e gli oltre 70 anni di storia del gruppo Micro Matic. L’evento ha rappresentato un momento di incontro, condivisione e celebrazione, ripercorrendo le tappe fondamentali di un percorso aziendale costruito nel tempo e proiettato verso il futuro. “Milestone 120” ha voluto rendere omaggio al patrimonio umano e professionale che ha accompagnato la crescita dell’azienda, valorizzando il contributo delle persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a definirne identità, competenze e reputazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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