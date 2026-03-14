Oggi, le pagine de La Gazzetta dello Sport hanno ospitato le parole di Nemanja Matic, ex centrocampista della Roma ora al Sassuolo. Nel suo intervento, ha criticato il calcio italiano, definendolo ostaggio della tattica e fermo agli anni Novanta. Matic ha espresso un giudizio severo sulla situazione attuale del movimento calcistico nel paese.

Nella mattinata di oggi, le colonne de La Gazzetta dello Sport hanno ospitato l’analisi lucida e sferzante di Nemanja Matic, il quale ha tracciato un bilancio critico del movimento calcistico nazionale dopo l’esperienza alla Roma e l’attuale militanza nel Sassuolo. Il centrocampista serbo, forte di un passato ai vertici della Premier League, ha individuato una preoccupante stasi evolutiva nel sistema Italia, sottolineando come la cultura del risultato immediato stia soffocando la crescita tecnica delle nuove generazioni e la spettacolarità del prodotto Serie A. La crisi delle accademie e il limite del tatticismo. Secondo l’analisi multidimensionale fornita dal metronomo del Sassuolo, il divario con le potenze europee nasce nelle fondamenta dei settori giovanili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’atto d’accusa di Matic: «Il calcio italiano è ostaggio della tattica e fermo agli anni Novanta»

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