Meteo Roma del 16-05-2026 ore 19 | 15

Il 16 maggio 2026 alle 19:15, le previsioni meteo indicano che durante la giornata il cielo di Roma si è presentato instabile. Al mattino si sono verificati rovesci e piogge sparse in diverse parti della città. Le condizioni climatiche sono rimaste variabili nel corso della giornata, con momenti di pioggia intermittente e periodi di schiarite. La temperatura massima si è attestata intorno ai valori previsti, mentre il vento ha soffiato a velocità moderate.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al mattino tempo instabile con piogge sparse le sue Alpi Appennini oltre 1300 1500 m più asciutto al nordovest al pomeriggio ancora pioggia al Nord Est settori adriatici variabilità asciutto altrove Salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali Quota neve in rialzo versi 1600 1700 metri in serata e nottata Sei su un generale miglioramento con Ampi spazi di sereno al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi devi l'Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche su Umbria e Toscana locali schiarite sulle coste.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-05-2026 ore 19:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo Sullo stesso argomento Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo discusso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 15-05-2026 ore 19:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al mattino tempo instabile con piogge sparse su Alpi e Appennino Anche 1300 1500 m più asciutto... Aspettando una decisione sul derby di Roma, un altro TAR ha discusso il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan di fine 2024. La sfida non si disputò per allerta meteo, a seguito dell'ordinanza del sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore x.com Meteo, dal 19-20 maggio alta pressione e temperature in sensibile aumentoInizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo ... meteo.it Meteo Roma e Lazio 16 e 17 maggio: sabato ancora piogge e temporali, domenica sole e caldoPiogge e temporali sabato, sole e caldo domenica sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 16 e 17 maggio ... fanpage.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit