Meloni | Hormuz deve riaprire senza pedaggi e restrizioni Italia pronta a contribuire a navigazione sicura

Da webmagazine24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha espresso la volontà di favorire la riapertura senza pedaggi e restrizioni dello stretto di Hormuz, sottolineando la disponibilità a contribuire a garantire una navigazione sicura nella zona. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni nelle rotte marittime e si inserisce in un quadro di impegno internazionale volto a favorire la stabilità e la libertà di transito. Le autorità italiane hanno ribadito la volontà di collaborare con gli altri attori coinvolti per trovare soluzioni sostenibili alla crisi.

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(Adnkronos) – "Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dalla libertà di navigazione che passa la prosperità non solo del Mediterraneo e del Golfo, ma di tutto il mondo". Questo, secondo quanto si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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