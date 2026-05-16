Meloni | Hormuz deve riaprire senza pedaggi e restrizioni Italia pronta a contribuire a navigazione sicura

Il governo ha espresso la volontà di favorire la riapertura senza pedaggi e restrizioni dello stretto di Hormuz, sottolineando la disponibilità a contribuire a garantire una navigazione sicura nella zona. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni nelle rotte marittime e si inserisce in un quadro di impegno internazionale volto a favorire la stabilità e la libertà di transito. Le autorità italiane hanno ribadito la volontà di collaborare con gli altri attori coinvolti per trovare soluzioni sostenibili alla crisi.

(Adnkronos) – "Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dalla libertà di navigazione che passa la prosperità non solo del Mediterraneo e del Golfo, ma di tutto il mondo". Questo, secondo quanto si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Iran, Meloni: "Riaprire Hormuz questione assolutamente centrale per Italia"“Considero questa iniziativa estremamente importante, ed è la ragione per la quale ho voluto esserci personalmente.

Anche l’Italia a difesa dello Stretto di Hormuz: triplice alleanza tra Meloni, Starmer e Merz per garantire la libera navigazioneGran Bretagna, Germania e Italia unite per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz: questa la nuova alleanza confermata da Downing...

Meloni all'Europe Gulf Forum: Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo #ANSA x.com

Meloni: Hormuz deve riaprire senza pedaggi e restrizioni. Italia pronta a contribuire a navigazione sicuraSiamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dall ... adnkronos.com

Meloni all'Europe Gulf Forum: Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioniSiamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dall ... ansa.it

Reuters - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha messo in discussione perché gli alleati, compresa l'Italia, non stessero sostenendo gli sforzi di Washington per affrontare l'Iran e riaprire lo Stretto di Hormuz. I commenti di Rubio sono arrivati dopo un i reddit