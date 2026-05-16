Meloni | Europa e Golfo partner naturali Riaprire Hormuz senza pedaggi o restrizioni per la prosperità globale video
In un video recente, il leader ha affermato che l'Europa e il Golfo sono partner naturali e ha proposto di riaprire lo stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni, puntando a favorire la prosperità globale. La discussione si concentra sulla minaccia nucleare iraniana, sul controllo del passaggio nel Golfo e sulle sfide internazionali in atto. Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro di cooperazione tra le due aree, con l’obiettivo di affrontare questioni di sicurezza e di stabilità internazionale.
La minaccia nucleare iraniana, il nodo di Hormuz, le sfide globali sullo sfondo della cooperazione tra Golfo ed Europa. Questi i principali dossier affrontati dalla premier Giorgia Meloni al forum dell’Europa Gulf di Navarino. Riflettori puntati sull’integrazione regionale dopo la guerra con l’Iran, catene di approvvigionamento ed energia. La premier, accolta dall’ambasciatore in Italia, Paolo Cuculi, ha poi avuto un incontro con i leader del Sud Europa per un focus sui migranti. Meloni in Grecia: non possiamo correre il rischio di un Iran con l’arma nucleare. “Dobbiamo assicurarci che l’Iran non possa dotarsi dell’arma nucleare e cessi di essere una minaccia nei confronti delle nazioni vicine, e non solo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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