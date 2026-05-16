Meloni | è il tempo della policrisi serve cooperazione strategica

Il primo ministro ha affermato che attualmente si vive in un periodo caratterizzato da molteplici crisi e che è necessario rafforzare la collaborazione tra i paesi europei. Ha sottolineato come anche altri attori internazionali abbiano riconosciuto le proprie vulnerabilità di fronte a eventi imprevisti. La dichiarazione è stata pronunciata durante un discorso pubblico, in cui sono state evidenziate le sfide globali e l’esigenza di strategie condivise per affrontarle.

Roma, 16 mag. (askanews) – “Noi europei non siamo stati gli unici a prendere coscienza delle nostre vulnerabilità quando gli shock hanno colpito il sistema internazionale. Se la guerra in Ucraina ha scosso anzitutto l’Europa, le tensioni che attraversano il Medio Oriente e le minacce alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz hanno posto anche le Nazioni del Golfo davanti alla necessità di confrontarsi con nuove fragilità e nuove incertezze”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento allo Europe Gulf forum, a Navarino, in Grecia. “È quello che molti definiscono il tempo della... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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