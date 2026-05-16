Durante un intervento recente, un rappresentante europeo ha sottolineato come il continente abbia riconosciuto le proprie fragilità in seguito a diversi shock che hanno interessato il sistema internazionale. Ha evidenziato la necessità di rafforzare la cooperazione strategica con altri paesi, in un momento definito come di “policrisi”. La dichiarazione si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulla situazione globale, senza fare riferimenti specifici a eventi o attori particolari.

"Noi europei non siamo stati gli unici a prendere coscienza delle nostre vulnerabilità quando gli shock hanno colpito il sistema internazionale. Se la guerra in Ucraina ha scosso anzitutto l'Europa, le tensioni che attraversano il Medio Oriente e le minacce alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz hanno posto anche le Nazioni del Golfo davanti alla necessità di confrontarsi con nuove fragilità e nuove incertezze. È quello il tempo della 'policrisi': uno scenario nel quale crisi differenti, anche lontane tra loro per origine e natura, finiscono per sommarsi, amplificarsi reciprocamente e produrre effetti sempre più profondi sugli equilibri globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Meloni: "Viviamo in un tempo di 'policrisi'. Serve cooperazione strategica"

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