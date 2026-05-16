Medvedev e i sospetti sulle condizioni di Sinner | Spero di non essere multato per averlo detto

Durante la semifinale di Roma tra Medvedev e Sinner, prima della sospensione per pioggia, il giocatore russo ha rivolto alcune battute all’arbitro riguardo alle condizioni di Sinner. In particolare, ha detto che se si chiama il fisioterapista per i crampi, si rischia una multa. La frase ha attirato l’attenzione, considerando anche il contesto di discussione sulle condizioni di salute del tennista italiano. Medvedev ha poi commentato di sperare di non essere multato per aver espresso quel pensiero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui