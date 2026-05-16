Medvedev e i sospetti sulle condizioni di Sinner | Spero di non essere multato per averlo detto
Durante la semifinale di Roma tra Medvedev e Sinner, prima della sospensione per pioggia, il giocatore russo ha rivolto alcune battute all’arbitro riguardo alle condizioni di Sinner. In particolare, ha detto che se si chiama il fisioterapista per i crampi, si rischia una multa. La frase ha attirato l’attenzione, considerando anche il contesto di discussione sulle condizioni di salute del tennista italiano. Medvedev ha poi commentato di sperare di non essere multato per aver espresso quel pensiero.
Medvedev durante la semifinale con Sinner di Roma, prima della sospensione per pioggia, ha parlato con l'arbitro facendo capire di non credere all'infortunio di Jannik: "Se chiami il fisioterapista per i crampi ti multano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
MEDVEDEV NON ACCETTA LA SCONFITTA! ACCUSE DURISSIME CONTRO SINNER DOPO LA FINALE 'NON È STATO ONESTO
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