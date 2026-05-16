Nel fine settimana, un grande intervento di Publiacqua ha coinvolto un'area di Firenze a causa di un guasto a una valvola. L’intervento, iniziato nella serata di sabato, ha causato disagi e limitazioni nella distribuzione dell’acqua. Dopo il lavoro di riparazione, si sta assistendo a un lento ritorno alla normalità, con le utenze che stanno riprendendo gradualmente l’erogazione regolare. La riparazione della valvola rappresenta il punto centrale dell’intervento, che ha richiesto diverse ore di lavoro.

Firenze, 16 maggio 2026 – Sta andando liscia, o quasi. Nel fine settimana del maxi cantiere sull’“Autostrada dell’acqua”, la grande condotta che rifornisce Firenze e la Piana, Publiacqua parla di lavori in linea con il cronoprogramma e guarda alla riapertura graduale del servizio già dalla serata di oggi. Il presidente di Publiacqua, Nicola Perini (foto Giuseppe CabrasNew Press Photo) Dal cantiere di Lungarno Pecori Giraldi, dove alle 13 erano presenti anche la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Transizione ecologica e Viabilità Andrea Giorgio, arrivano per ora notizie confortanti: il presidente di Publiacqua Nicola Perini ha detto che la riapertura del servizio “inizierà intorno alle 21 di oggi e dovrà avvenire molto lentamente, per evitare sollecitazioni eccessive alla rete”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi intervento Publiacqua, dalla serata di sabato lento ritorno alla normalità. L’intoppo della valvola rotta

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