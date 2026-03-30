Cesare d’Amico | Il ritorno alla normalità sarà lento

Il ceo di una società di navigazione ha dichiarato che il ritorno alla normalità nel settore dei trasporti marittimi sarà lento. Ha anche precisato che il costo di assicurare una petroliera è aumentato di circa 10 milioni di euro rispetto al passato. Secondo le sue parole, l’esperienza con il Covid ha mostrato come i costi di trasporto rimangano elevati a lungo termine, anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.

«La guerra in Iran ha avuto un impatto sensibile sul trasporto marittimo. Il traffico nello Stretto è drasticamente ridotto (oltre il 90%) e in questo momento praticamente paralizzato. Circa 3.000 navi sono bloccate all’interno del Golfo Persico. Per cui le compagnie di navigazione, tra cui la nostra, hanno deviato su rotte alternative. Tutto questo comporta un’interruzione delle catene di approvvigionamento, soprattutto per energia, materie prime, semilavorati e merci deperibili e non, dirette verso Asia, Medio Oriente ed Europa». È uno scenario drammatico quello tracciato da Cesare d’Amico, ceo di d’Amico Società di Navigazione. L’armatore... 🔗 Leggi su Laverita.info

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