Maxi intervento di Publiacqua il punto sui lavori Un imprevisto ha aggiunto una zona rossa VIDEO

Sono iniziati nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio i lavori sulla cosiddetta “autostrada dell’acqua”, il sistema di grandi condotte che dall’Anconella rifornisce gran parte della Toscana centrale. Da ieri sera sono infatti in corso le operazioni di collegamento tra la vecchia e la nuova. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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