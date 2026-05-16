Maxi intervento di Publiacqua il punto sui lavori Un imprevisto ha aggiunto una zona rossa VIDEO
Sono iniziati nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio i lavori sulla cosiddetta “autostrada dell’acqua”, il sistema di grandi condotte che dall’Anconella rifornisce gran parte della Toscana centrale. Da ieri sera sono infatti in corso le operazioni di collegamento tra la vecchia e la nuova. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Maxi intervento di Publiacqua, il punto sui lavori. Un imprevisto ha aggiunto una zona rossa \ VIDEO x.com
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